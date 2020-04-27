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Haberler Galeri Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Hande Yener'in taciz mesajları gönderdiği için davalık olduğu sapık hayranı, şarkıcının evine girerek kabul dolu anlar yaşattı. 2016 yılında Yener'e "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar attığı için yargılanan Recep G. adlı şahıs, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:10
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Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Hande Yener'e taciz mesajları gönderdiği için davalık olan takıntılı hayranı Recep G., bu kez de şarkıcının evine izinsiz girip ona kabus dolu anlar yaşattığı için yargılanacak.

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Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu.

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Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Ünlü popçuya taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayran, yeniden davalık oldu.

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Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

TEDİRGİN ETTİ

Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.

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Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.