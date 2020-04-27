Hande Yener'in sapık hayranı evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Hande Yener'in taciz mesajları gönderdiği için davalık olduğu sapık hayranı, şarkıcının evine girerek kabul dolu anlar yaşattı. 2016 yılında Yener'e "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar attığı için yargılanan Recep G. adlı şahıs, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.