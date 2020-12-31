İbrahim Tatlıses’e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız şimdi…

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Boşanmanın ardından kendisine bambaşka bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...