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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız şimdi… İbrahim Tatlıses’e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız şimdi…
20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Boşanmanın ardından kendisine bambaşka bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:51
20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BİRKAN SOKULLU
Basketbolcu
KEREM BURSİN
Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.
SERDAR ORTAÇ
Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
ARAS BULUT İYNEMLİ
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu.