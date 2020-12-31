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Haberler Galeri TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

Yılbaşı programları belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılına bugün veda edeceğiz. Yılbaşını salgın nedeniyle evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyonda hangi programların olacağını merak ediyor. En çok izlenen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in yılbaşı özel programına 90'lara damga vuran sanatçılar katılacak. Peki,TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? İşte ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:50
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TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

TV'de bugün neler var? 2021 yılbaşı özel programları sürprizlerle dolu. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster sürpriz ünlü isimlerle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Öte yandan diğer kanallarında yılbaşı özel programları açıklandı. Haberimizden hangi kanalda hangi programın olacağını öğrenebilirsiniz. Peki, TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

TV'DE BUGÜN NELER VAR?

İşte kanalların 2021 yılbaşı özel programları:

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TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

ATV'DE "KİM MİLYONLAR OLMAK İSTER" RÜZGARI ESECEK

ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

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TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

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TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...

TV8'DE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı saat 20.00'de başlayacak. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında şu isimler yer alacak:

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu.

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.