ANA SAYFA
TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...
Yılbaşı programları belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılına bugün veda edeceğiz. Yılbaşını salgın nedeniyle evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyonda hangi programların olacağını merak ediyor. En çok izlenen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in yılbaşı özel programına 90'lara damga vuran sanatçılar katılacak. Peki,TV'de bugün ne var? 2021 yılbaşı programları neler? İşte ATV, Tv8, Kanal D, Show TV, Star TV yılbaşı programları...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:50
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9