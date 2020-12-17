Birkan Sokullu ile klip çeken Tuğba Ekinci: Para bile vermemiştik

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'nin klibindeki görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıkan Sokullu'nun fotoğrafları şoke ederken Ekinci'den olay olacak açıklamalar geldi. Klibin hikayesini anlatan Tuğba Ekinci, "Birkan'a para bile vermemiştik" dedi.