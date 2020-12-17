Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Birkan Sokullu ile klip çeken Tuğba Ekinci: Para bile vermemiştik Birkan Sokullu ile klip çeken Tuğba Ekinci: Para bile vermemiştik
Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'nin klibindeki görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıkan Sokullu'nun fotoğrafları şoke ederken Ekinci'den olay olacak açıklamalar geldi. Klibin hikayesini anlatan Tuğba Ekinci, "Birkan'a para bile vermemiştik" dedi.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:53
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu, 2005 yılında çekilen 'Kutu Kutu' klibindeki görüntüleri ile magazin gündemine geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıyı seslendiren Tuğba Ekinci, o dönem henüz oyunculuk kariyerine başlamamış olan Sokullu hakkında konuştu.
Birkan Sokullu'nun, 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin 'O Şimdi Asker albümünde' yer alan 'Kutu Kutu' şarkısının klibinde oynadığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen ve sosyal medyada hızla yayılan videoda, yatak sahnesi dikkat çekmişti.
Klibin hikayesini anlatan Tuğba Ekinci, "Birkan o zaman tanınmıyordu. Oyuncu değildi. Eski eşimin aracılığıyla klipte oynamak istediğini söyledi. Biz de oynattık" dedi.