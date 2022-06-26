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Haberler Galeri Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı görkemli bir düğüne imza attı. Geçtiğimiz ekim ayında sade bir törenle nikah masasına oturan ikili, Çırağan Sarayı'nda düğün yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan sosyetik çiftin düğününde mesafeli dansları ve kılıçla pasta kestikleri an gündeme bomba gibi düştü. Hacı ile Nazlı'ya, "Pasta yıkılacak sandım irkildim" , "Bir sonraki düğün ne zaman?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 17:12
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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.

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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

CEMİYET HAYATI VE YAKIN DOSTLARI ORADAYDI

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.

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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen çiftin düğünü Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelenmişti.

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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı.