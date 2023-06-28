Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

50. sanat yılınızdasınız. Bunca yıldır sahnelerde olmak nasıl bir duygu?

Vallahi bu kadar sene nasıl geçti bilemedim. Hamdolsun Rabbim bana hep güzel anılar, güzel başarılar nasip etti. Çok çalıştım, emek verdim ve şükürler olsun ki bu zamana kadar çok güzel projelere imza attım. Daha da güzellerine bundan sonra imza atacağımı düşünüyorum. 50. sanat yılımı sevenlerimle kutlayacağım.

Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.