28 Haziran 2023, Çarşamba
Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz
50 yıldır sahnelerde olan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile açıklamalarda bulundu. Bulunduğu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyleyen Kibariye, aile olmanın önemine de vurgu yaptı. Bir dönem eşini aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:49
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