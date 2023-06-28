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Haberler Galeri Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

50 yıldır sahnelerde olan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile açıklamalarda bulundu. Bulunduğu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyleyen Kibariye, aile olmanın önemine de vurgu yaptı. Bir dönem eşini aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:49
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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

Ünlü sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalar yaptı. 50 yıldır sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlatırken, bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Kibariye, röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve annesiz ilk bayramını buruk geçirdiğini açıkladı. Kibariye, aile olmanın önemine vurgu yaparken, Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

50. sanat yılınızdasınız. Bunca yıldır sahnelerde olmak nasıl bir duygu?

Vallahi bu kadar sene nasıl geçti bilemedim. Hamdolsun Rabbim bana hep güzel anılar, güzel başarılar nasip etti. Çok çalıştım, emek verdim ve şükürler olsun ki bu zamana kadar çok güzel projelere imza attım. Daha da güzellerine bundan sonra imza atacağımı düşünüyorum. 50. sanat yılımı sevenlerimle kutlayacağım.

Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

EŞİM VE KIZIM HER ŞEYİM

Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta söyleyen birisiniz. Kızınız büyüdü, torun sahibi oldunuz. Neler söylemek istersiniz?

Biz aile kavramına çok önem veren bir milletiz. Benim için de aile çok önemli. Hayatımın merkezi ailemdir. Allah eksikliklerini göstermesin inşallah. Uzun yıllardır dualarımda olan, sabırla beklediğim, hayalini kurduğum bir ailenin oluşumunu Rabbim bana yaşattığı için ne kadar şükretsem azdır.

Eşim ve kızım benim her şeyim. Hayatımda sadece ailem ve işim var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. İnsanlar aile olmanın kıymetini bilmeli, aile iyi günde, kötü günde hep yanınızda olur.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

Vallahi ilk defa bu bayramı hüzünlü ve kederli yaşıyorum. Annesiz geçirdiğim ilk bayramım, o yüzden biraz buruğum. Ama takdiri ilahi, vakti saati gelen gidiyor... Allah'ım biricik anneciğimin de mekanını cennet etsin. İnşallah bu bayram herkese iyi gelir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellikleri anlayıp yaşayabilen kullarından olalım isterim. Bu vesileyle herkesin bayramını da kutlarım. Allah huzur versin hepimize.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt: Hiç önemsemiyoruz

BEST OF KİBARİYE GELİYOR

Eypio ile rap düet yaptınız. Bu çalışmanızdan biraz bahseder misiniz?

Türkiye'de bu düet olayını ilk defa Tarkan'la beraber biz başlatmıştık. Daha sonrasında herkesle düet yapabileceğimi dile getiriyordum. Eypio çok başarılı. Ve herkesin sevdiği bir rap grubu olarak görülüyor. Bende beğeniyorum onları. Bana teklif ettiklerinde çocukları kıramadım ve çok güzel bir çalışma oldu. Önümüzdeki haftalarda da sevenlerimizle buluşacak

Sosyal medyada yeni bir projeniz de var. Nasıl bir Kibariye izleyeceğiz?

Best of Kibariye ile sevenlerimin karşısında olacağım. Bu zamana kadar sevilen hit olan parçalarımı cover olarak yeniden okuyacağım. Bunun yanı sıra diğer sevilen hit olmuş parçaları da kendi yorumumla sevenlerime dinleteceğim. Çok heyecanlıyım, sevenlerimle burada da buluşacağım için.