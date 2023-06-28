28 Haziran 2023, Çarşamba
AK Parti Milletvekili Yücel Arzen'den İstanbul için özel beste! 'İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz'
28'nci dönem milletvekili listelerinin en renkli isimlerinden biri sanatçı Yücel Arzen oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili olan Arzen, Sakarya, Ayasofya ve Türkiye Yüzyılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli sanatçıların Türkiye Yüzyılına damgasını vuracağını belirten Yücel Arzen, yerel seçim için de özel beste hazırlayacağını belirtti. "Ben İstanbul'u alacağım İstanbul da beni diyeceğiz" diyen şarkıcı, "Bir olacağız İstanbul'da. İstanbul bizi istiyor biz de İstanbul'u istiyoruz. İstanbul bizi seviyor biz de İstanbul'u." dedi.
Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:12
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