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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen'den İstanbul için özel beste! 'İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz'

28'nci dönem milletvekili listelerinin en renkli isimlerinden biri sanatçı Yücel Arzen oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili olan Arzen, Sakarya, Ayasofya ve Türkiye Yüzyılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli sanatçıların Türkiye Yüzyılına damgasını vuracağını belirten Yücel Arzen, yerel seçim için de özel beste hazırlayacağını belirtti. "Ben İstanbul'u alacağım İstanbul da beni diyeceğiz" diyen şarkıcı, "Bir olacağız İstanbul'da. İstanbul bizi istiyor biz de İstanbul'u istiyoruz. İstanbul bizi seviyor biz de İstanbul'u." dedi.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:12
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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

AK Parti, kurulduğu 2002'den bu yana en renkli ve en kapsamlı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerek 28'nci dönem milletvekili listesiyle de farkını ortaya koydu. Sanatçıdan, gazeteciye, sporcudan mankene kadar Türkiye'nin her kesiminden vatandaş AK Parti sıralarından TBMM'de temsil ediliyor. Bu dönemin en renkli isimlerinden biri de sanatçı Yücel Arzen oldu. İstanbul Milletvekili Arzen, Sakarya, Ayasofya ve Türkiye Yüzyılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli sanatçıların Türkiye Yüzyılına damgasını vuracağını belirten Arzen Sabah'a konuştu.

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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

Aslen Adanalı olan Yücel Arzen, Çukurova Üniversitesinde resim heykel bölümünün ardından müzik alanında çalışmalara başladı. Geleneksel, çağdaş, Türk halk müziği, dini müzik ve batı müziği alanında oldukça deneyimli, tanınmış üstatlarla çalıştı. Şarkılarını Cem Karaca başta olmak üzere Kıraç, Haluk Levent, Sertap Erener gibi Türkiye'de popüler olmuş dönemin gözde sanatçıları yorumladı.

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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

Necip Fazıl ödül töreninde Necip Fazıl eserlerini besteledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisini çekti. "Surda bir gedik açarak Cumhurbaşkanımız ile yollarımız kesişti" diyerek tanışma anını anlatan Arzen, "Cumhurbaşkanımız, 'bu kadar mı?' dedi. Ben de Sabah gazetesinden yaptığımız röportajda 'bu kadar değil daha yeni başlıyoruz' diyerek cevap vermiştim. daha sonra sakarya türküsünü besteledim oldukça havalı oldu ve çok ilgi gördü. ayasofya da aynı şekilde ve sonrasında da türkiye yüzyılı ile zirveye ulaştı" diye konuştu.

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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKSE ŞARKILAR DA 5'TEN ÇOK DİLE GÖÇÜRÜLEBİLİR

Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtım toplantısındaki Türkiye yüzyılı şarkısını daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında farklı coğrafyalar da farklı illerde o ile has şekilde yorumlayan Arzen, "Anadolu ateşi tecrübem sadece bir besteci değil bir kompozitör olmam bir melodiyi çeşitli coğrafyalar, çeşitli duyum biçimlerine göçürebilme ilmini bilmem böyle bir olanak sağladı.

Renkli oldu ve sahiplenildi. Türkiye Yüzyılından Karadeniz melodisi çıkardık, Bilecik'te mehter yaptık, Erzurum'da bambaşkaydı, İzmir Aydın'da zeybek yaptık, Antalya'da Teke-Toros havalarıyla okuduk. Roman buluşmasında şarkıyı Roman havası yaptık. İnşallah şarkıyı Kırgızca, Boşnakça, Arapça, Çerkezce, Kürtçe gibi farklı dillerde de söylemek istiyoruz tıpkı benim Ayasofya şarkım gibi. Dünya 5'ten büyükse şarkılarımız da 5'ten çok dile göçürülebilir" dedi.

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AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

AK PARTİ ENLERİN PARTİSİ

28'nci dönem grupları arasında AK Parti, meclisteki en renkli milletvekili demografisine sahip. Bunun AK Partinin hayata bakış açısını gösterdiğini aktaran Azrzen, "Yeşil Sol Partisindeki tek düzelik, fikri tekdüzelik, tekli bakış açısı AK Parti'de yoktur. Milletvekili yaş, cinsiyet, mesleki, etnik, inanç farklılıkları açısından değerlendirildiğinde AK Parti diğer partilere fark atar.

50 kadın milletvekiliyle, gençleriyle, sanatçılarıyla. AK Parti en hürriyetçi partidir. AK Parti, en yenilikçi partidir, gelecek tasarımı olan tek partidir. Fikri en bağımsız olan parti de AK Parti'dir. Geçmişten geleceğe sırtını en fazla dayayan parti de AK Parti'dir. AK Parti gerçek bir partidir, bir proje partisi değildir" ifadelerini kullandı.