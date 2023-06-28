AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’den İstanbul için özel beste! ’İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKSE ŞARKILAR DA 5'TEN ÇOK DİLE GÖÇÜRÜLEBİLİR

Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtım toplantısındaki Türkiye yüzyılı şarkısını daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında farklı coğrafyalar da farklı illerde o ile has şekilde yorumlayan Arzen, "Anadolu ateşi tecrübem sadece bir besteci değil bir kompozitör olmam bir melodiyi çeşitli coğrafyalar, çeşitli duyum biçimlerine göçürebilme ilmini bilmem böyle bir olanak sağladı.

Renkli oldu ve sahiplenildi. Türkiye Yüzyılından Karadeniz melodisi çıkardık, Bilecik'te mehter yaptık, Erzurum'da bambaşkaydı, İzmir Aydın'da zeybek yaptık, Antalya'da Teke-Toros havalarıyla okuduk. Roman buluşmasında şarkıyı Roman havası yaptık. İnşallah şarkıyı Kırgızca, Boşnakça, Arapça, Çerkezce, Kürtçe gibi farklı dillerde de söylemek istiyoruz tıpkı benim Ayasofya şarkım gibi. Dünya 5'ten büyükse şarkılarımız da 5'ten çok dile göçürülebilir" dedi.