07 Eylül 2021, Salı
Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim, sosyal medyadan güzel haberi verdi. 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturan Merve Terim, 2014 yılında oğlu Yaman'ı kucağına almıştı. Erken doğum nedeniyle ilk hamileliğinde sorunlar yaşayan Terim, ikinci kez bebek beklediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 13:48
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