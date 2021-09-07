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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim, sosyal medyadan güzel haberi verdi. 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturan Merve Terim, 2014 yılında oğlu Yaman'ı kucağına almıştı. Erken doğum nedeniyle ilk hamileliğinde sorunlar yaşayan Terim, ikinci kez bebek beklediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 13:48
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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

Ahmet Baran Çetin ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Merve Terim, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 6.5 aylık hamileyken doğum yapıp, Yaman'ı dünyaya getiren 37 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

Eşi ve oğluyla fotoğrafını yayınlayan Merve Terim'in, Instagram paylaşımı şöyle:

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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

"Biz aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim...

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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

Bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya; kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir...

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Fatih Terim’e güzel haber! Kızı Merve Terim hamile olduğunu açıkladı

"YAMAN BENİ BÜYÜTTÜ"

Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik...