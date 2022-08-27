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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

Kibariye acı kayıpla yıkıldı. Gerçek adı Bahariye Tokmak olan şarkıcının annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü sanatçıya yorum yaparak başsağlığı diledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 10:20
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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'den kahreden haber geldi.

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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

2. Sayfa'da yer alan habere göre; şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı iddia edildi.

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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

'ŞOFER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı

"Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o"