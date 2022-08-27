27 Ağustos 2022, Cumartesi
Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Ayakta duramadı
Kibariye acı kayıpla yıkıldı. Gerçek adı Bahariye Tokmak olan şarkıcının annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü sanatçıya yorum yaparak başsağlığı diledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 10:20
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