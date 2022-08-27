Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmayıp en önden izleyen Khoshnaw ile ortaya çıkan fotoğrafları ilişkiyi belgelemişti. Ortaya atılan yeni iddia ise şoke etti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un sessiz sedasız evlendiği ve Dubai'ye yerleşme kararı aldığı ileri sürüldü.