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Haberler Galeri Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmayıp en önden izleyen Khoshnaw ile ortaya çıkan fotoğrafları ilişkiyi belgelemişti. Ortaya atılan yeni iddia ise şoke etti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un sessiz sedasız evlendiği ve Dubai'ye yerleşme kararı aldığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 09:25
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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Hatta iş adamı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.

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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi.

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Ebru Gündeş’le ilgili bomba iddia! Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile sessiz sedasız evlendi

Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.