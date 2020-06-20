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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 65 yaş üstü vatandaşlar için söylediği sözler nedeniyle davalık oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, 65 yaş üstü vatandaşlara 'Geberin' diyerek hitap eden Durmaz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan iddianame düzenlendi. 'Serzenişte bulundum' diyerek kendisini savunan ünlü fenomenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:26
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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem geçtiğimiz günlerde Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında şikayetçi oldu.

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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

Suç duyurusu dilekçesinde, Kerimcan Durmaz'ın sahibi olduğu internet hesabından paylaşılan bir videoda, toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren ve toplumun diğer bölümünü provoke eden sözler sarf edildiği ihbar edildi.

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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

O VİDEO İNCELENDİ

İhbar sonrası savcılık tarafından Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomene ait 2 dakika 38 saniyelik video incelendi.

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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

Videoda, 'Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i… Binlerce insan sokakta yürüyor ve bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Arkadaşlar lütfen evinize gider misiniz, çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık eve gidin de demiyorum, Çıkın dışarı geberin! Bazılarınız gebersin de biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?' şeklinde söylemde bulunduğu tespit edildi.

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Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

'SERZENİŞTE BULUNDUM' SAVUNMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Durmaz, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubu olduğunun bilindiğini kimseyi aşağılamak gibi bir amacının olmadığını sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan etti.