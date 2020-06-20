Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi

Videoda, 'Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i… Binlerce insan sokakta yürüyor ve bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Arkadaşlar lütfen evinize gider misiniz, çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık eve gidin de demiyorum, Çıkın dışarı geberin! Bazılarınız gebersin de biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?' şeklinde söylemde bulunduğu tespit edildi.

