ANA SAYFA
Kerimcan Durmaz’ın 3 yıl hapsi istendi! Video paylaşıp yaşlılara ‘Geberin’ dedi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 65 yaş üstü vatandaşlar için söylediği sözler nedeniyle davalık oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, 65 yaş üstü vatandaşlara 'Geberin' diyerek hitap eden Durmaz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan iddianame düzenlendi. 'Serzenişte bulundum' diyerek kendisini savunan ünlü fenomenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:26
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10