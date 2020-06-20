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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

Hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosuyla da en dikkat çeken yapımlardan oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu ise en çok merak edilen oyunculardan oldu. Dizide Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik ile başrolü paylaşan Şebnem Bozoklu'nun özel hayatı mercek altıına alındı. 2019 yılında sade bir nikahla dünyaevine giren Şebnem Bozoklu'nun eşi de ünlü çıktı. İşte Şebnem Bozoklu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:07
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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Şebnem Bozoklu'nun eşi merak konusu oldu. 2019 yılında nikah masasına oturan Bozoklu'nun eşini görenler çok şaşırdı. İşte Şebnem Bozoklu ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

ALMA TERZİÇ

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU