Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi de ünlü çıktı!

Hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosuyla da en dikkat çeken yapımlardan oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu ise en çok merak edilen oyunculardan oldu. Dizide Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik ile başrolü paylaşan Şebnem Bozoklu'nun özel hayatı mercek altıına alındı. 2019 yılında sade bir nikahla dünyaevine giren Şebnem Bozoklu'nun eşi de ünlü çıktı. İşte Şebnem Bozoklu'nun eşi...