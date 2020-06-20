Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetiksiz haliyle herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla dikkatleri çekti. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...