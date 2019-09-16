Keremcem set arasında da dur durak bilmiyor

Atv'nin başarılı dizisi Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem, set aralarında bile ya da karavanda müzik yapıyor ya da dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor Öyle ki, dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan ünlü oyuncu, hazırlık sürecinin ardından dublör kullanmadığı için zorlu dövüş eğitimlerine dinlenme zamanlarında da devam ediyor.