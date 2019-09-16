Çukur'un Sultan Anne'si Perihan Savaş hakkında şok gerçek! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 13 yaşında...

Çukur oyuncusu Perihan Savaş'ın filmleri aratmayacak hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Asıl adı Şerife Perihan olan güzel oyuncunun Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Çukur'un Sultan Anne'si Perihan Savaş'ın zamanında geçirdiği zor günleri sizler için ele aldık. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi.