Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

Vuslat yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan gündeme oturdu. Yakışıklı oyuncu performansı ile beğeni toplarken, Devrim Özkan'la yakaladığı uyum gözlerden kaçmadı. 2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu, Vuslat dizisindeki partneri Devrim Özkan ile aralarındaki yaş farkıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Peki Kadir Doğulu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.