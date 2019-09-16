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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

Vuslat yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan gündeme oturdu. Yakışıklı oyuncu performansı ile beğeni toplarken, Devrim Özkan'la yakaladığı uyum gözlerden kaçmadı. 2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu, Vuslat dizisindeki partneri Devrim Özkan ile aralarındaki yaş farkıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Peki Kadir Doğulu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:58
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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

Vuslat yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan gündeme oturdu. Yakışıklı oyuncu performansı ile beğeni toplarken, Devrim Özkan'la yakaladığı uyum gözlerden kaçmadı.

  • 2
  • 68
Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

Kadir Doğulu, Vuslat dizisindeki partneri Devrim Özkan ile aralarındaki yaş farkıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Peki Kadir Doğulu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki fark dikkat çekti

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971