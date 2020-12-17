Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada ifşa olan mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Model Hande Taşkın, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları yayınlamış ve Enver'le ilişkisinin bitmesine neden olmuştu. Tunçeri, sosyal medya üzerinden attığı müstehcen içerikli mesajları ifşa eden model Hande Taşkın'dan şikayetçi oldu. Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan hapis istemiyle dava açıldı.