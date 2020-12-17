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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada ifşa olan mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Model Hande Taşkın, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları yayınlamış ve Enver'le ilişkisinin bitmesine neden olmuştu. Tunçeri, sosyal medya üzerinden attığı müstehcen içerikli mesajları ifşa eden model Hande Taşkın'dan şikayetçi oldu. Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:10
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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan Kerem Tunçeri'nin model Hande Taşkın'a attığı müstehcen mesajlar ifşa olmuştu.

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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

Mesajların ortaya çıkmasının ardından ikilinin aşkı biterken Tunçeri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

'KIZ ÇOCUK BABASIYIM'

Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.

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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

'ARKADAŞIMA GÖNDERDİM'

Tunçeri'nin şikayeti üzerine model Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kerem Tunçeri’nin açtığı ifşa davasında flaş gelişme! Ünlü model Hande Taşkın’a hapis şoku

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 25 yaşındaki model, Tunçeri ile gerçekleşen yazışmaları bir arkadaşına gönderdiğini, kendisinin sosyal medyada paylaşmadığını belirterek suçlamaları reddetti.