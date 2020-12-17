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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşk paylaşımına beğeni yağdı! Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşk paylaşımına beğeni yağdı!
Bu yazın en çok konuşulan aşklarından birine imza atan Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni aşk paylaşımı geldi. İşlerinden dolayı bir süredir ayrı olan çift, romantik pozlarını Instagram hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlarına, "Çok mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz", "Birbirinize benziyorsunuz" şeklinde yorumlar yağdı.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:41
Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle ilgi odağı olan Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vurdu. İkiliden yeni aşk pozları geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz aylarında beraber Çeşme'de tatil yapan çift ardından İstanbul'a dönmüş, ikiliden Ebru Şahin, rol aldığı dizinin çekimleri için Mardin'in yolunu tutmuştu.
İşlerinden dolayı bir süre ayrı kalan ünlü çiftten Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi ile çekildiği romantik fotoğrafları "Ruh eşim" notuyla yayınladı.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Güzel oyuncunun Cedi Osman ile aşk pozları, takipçilerinden 300 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere, "Çok mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz", "Birbirinize benziyorsunuz" şeklinde yorumlar geldi.