Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşk paylaşımına beğeni yağdı!

Bu yazın en çok konuşulan aşklarından birine imza atan Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni aşk paylaşımı geldi. İşlerinden dolayı bir süredir ayrı olan çift, romantik pozlarını Instagram hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlarına, "Çok mutlu olun", "Çok yakışıyorsunuz", "Birbirinize benziyorsunuz" şeklinde yorumlar yağdı.