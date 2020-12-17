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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gökçe Bahadır Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi! Gökçe Bahadır Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi!
Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:10
Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayaküstü muhabirlerle laflayan Gökçe Bahadır'a basketbolcu Kerem Tunçeri ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu.
Konuyla ilgili konuşan Bahadır ise "Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber" dedi.
Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır, "Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin, Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.