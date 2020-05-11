Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin kısa bir süre önce başlayan aşkları, Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından bitmişti. Çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Aslı Enver'in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri'den barışmak için bir hamle daha geldi. Eski basketbolcu, dün 36 yaşına basan Enver'e çiçek gönderdi. Ancak güzel oyuncu, bu jesti iade etti.