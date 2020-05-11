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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin kısa bir süre önce başlayan aşkları, Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından bitmişti. Çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Aslı Enver'in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri'den barışmak için bir hamle daha geldi. Eski basketbolcu, dün 36 yaşına basan Enver'e çiçek gönderdi. Ancak güzel oyuncu, bu jesti iade etti.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:31
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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bolba gibi düşmüştü.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

Bir ay önce ortak arkadaşlarının düzenlediği ev partisinde tanışan ikilinin iletişimi kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşk haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ifşa olmuştu.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

Kerem Tunçeri'nin 3 kadına attığı mesajların peş peşe ifşa olmasının ardından Aslı Enver yeni başlayan aşklarını noktaladı.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

DOĞUM GÜNÜNDE ÇİÇEK GÖNDERDİ

Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha! Barışmak için…

İddialara göre güzel oyuncu, eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.