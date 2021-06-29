29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Şevval Şahin, uzun süredir ilişki yaşadığı Marcus Aral'la ayrılmasının ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile görülmüştü. Eski sevgilisinin yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı. Aral'a, "Şevval Şahin'e 100 metre yaklaşmama" cezası verildi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 08:52
  • 1
  • 10
Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda buluşmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Daha sonra mekana Şahin'in 2 yıllık eski aşkı Yiğit Marcus Aral gelmişti.

  • 3
  • 10
Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Aral, Kamışlı ile önce selfie yapıp sonra da oturduğu sandalyeyle birlikte onu denize atmıştı.

  • 4
  • 10
Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Genç işadamını Boğaz'ın serin sularından garsonlar kurtarmıştı.

  • 5
  • 10
Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı

Magazin tarihine geçen bu olaydan sonra eski aşıklar dün, Anadolu Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı.