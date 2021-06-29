29 Haziran 2021, Salı
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Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral hakim karşısına çıktı
Şevval Şahin, uzun süredir ilişki yaşadığı Marcus Aral'la ayrılmasının ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile görülmüştü. Eski sevgilisinin yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı. Aral'a, "Şevval Şahin'e 100 metre yaklaşmama" cezası verildi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 08:52
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