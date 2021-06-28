Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

"BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM"

Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.