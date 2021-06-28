28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş, sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu öğrenince ilişkisini bitirdiği söylenmişti. Bu aşka başından bu yana şüphe ile yaklaşan ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yaptığı bir yorum sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:29
  • 1
  • 11
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

Mısırlı Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatması çok konuşulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

"BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM"

Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.

  • 3
  • 11
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

"BEN YAZINCA LİNÇ EDİLMİŞTİM"

Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp " Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.

  • 4
  • 11
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

"YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 11
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması

NELER OLMUŞTU?
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.