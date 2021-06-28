28 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Cenk Eren'den olay Şeyma Subaşı açıklaması
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş, sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu öğrenince ilişkisini bitirdiği söylenmişti. Bu aşka başından bu yana şüphe ile yaklaşan ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yaptığı bir yorum sosyal medyada çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:29
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11