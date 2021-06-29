Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan ve bebek beklediğini açıklayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ve aldığı tüm hediyelerin sahte olduğu iddia edilirken Subaşı'dan ilk kez açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Subaşı, en büyük destekçisinin kızı olduğunu belirtti. İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı o paylaşım...