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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan ve bebek beklediğini açıklayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ve aldığı tüm hediyelerin sahte olduğu iddia edilirken Subaşı'dan ilk kez açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Subaşı, en büyük destekçisinin kızı olduğunu belirtti. İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı o paylaşım...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:19
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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, yine magazin gündemine bomba gibi düştü! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken Subaşı'ndan önceki gün şok bir hamle geldi.

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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.

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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

TÜM HEDİYELER SAHTE ÇIKTI

Atılan iddialardan bir tanesi ve en önemlisi Mısırlı iş adamının dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış.

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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Bebeğini aldıran ve sevgilisinden ayrılarak zor günler geçiren Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya üzerinden ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

"KIZIM BENİM GÜNEŞ IŞIĞIM VE KAHRAMANIM"

Kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.