Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kerem Gönlüm ve Elif Gönlüm çiftine şok tehdit! ‘Arkanızı kollayın…’ Kerem Gönlüm ve Elif Gönlüm çiftine şok tehdit! ‘Arkanızı kollayın…’
Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlümün savcılığa koştu. Bir dönem yanlarında çalışan Gülistan K. tarafından atılan 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajı nedeniyle tehdit edildiğini ileri süren Elif Gönlüm savcılığa başvurdu
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:24
Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddiaya göre; Gülistan K. isimli genç kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi.
Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı.
Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına 'Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarıları' gibi yorumlar yaptı.
Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.