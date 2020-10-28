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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli hakim karşısına çıktı Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli hakim karşısına çıktı
Defne Samyeli 8 yıldır kiracı olarak oturduğu evin sahibiyle davalık olmuştu. 1 yıldır kirasını ödememekle suçlanan Samyeli de 3 ay önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kardeşi Sühan Samyeli mahkemede tanık olarak dinlendi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:52
İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde 8 yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son 1 yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüş, Samyeli de 3 ay önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli, Yusuf Araz'ın kendisine şantaj yaptığını ve basında yaptığı açıklamanın doğru olmadığını öne sürmüştü.
Önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi.
Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, şöyle konuştu:
"Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı.
Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim' dedi. Ablam 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?' deyince, Yusuf Bey 'Ediyorsam ediyorumdur' diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü."