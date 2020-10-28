Demet Özdemir’den 4 milyon TL'lik yatırım! Kazandıklarını…

Oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Demet Özdemir, 11.3 milyon takipçisiyle sosyal medyanın da en dikkat çeken ünlülerinden oldu. Hem rol aldığı dizilerden hem de reklam işbirliklerinden hatrı sayılır bir gelir elde eden Özdemir'in Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya ev aldığı iddia edildi.