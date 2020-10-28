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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Özdemir’den 4 milyon TL'lik yatırım! Kazandıklarını… Demet Özdemir’den 4 milyon TL'lik yatırım! Kazandıklarını…
Oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Demet Özdemir, 11.3 milyon takipçisiyle sosyal medyanın da en dikkat çeken ünlülerinden oldu. Hem rol aldığı dizilerden hem de reklam işbirliklerinden hatrı sayılır bir gelir elde eden Özdemir'in Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya ev aldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:25
Rol aldığı dizi ve reklam projeleriyle son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, kazandıklarıyla kendisine yatırım yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Acarkent'te kirada oturan Demet Özdemir, dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi oldu. Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı.
Acarkent'te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.
'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor.
Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram'da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in evinin içini yapmak için sponsorların sıraya girdiği iddia edildi.