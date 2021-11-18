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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ikinci bebek müjdesi geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan çiftin yeniden anne baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Erkek bebek bekledikleri iddiası gündeme gelirken ilk açıklama İmirzalıoğlu'ndan geldi. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:53
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Sanat camiasının sevilen çiftlerinden ardı ardına müjdeli haber geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın ikinci bebek sevinci yaşadıkları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile hayatını birleştirmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Magazin dünyasının örnek çiftlerden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu evliliklerini geçtiğimiz yıl bebek ile taçlandırmış ve kızları Lalin'in kucaklarına almışlardı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı.