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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! İmirzalıoğlu açıkladı! Bebeğin cinsiyeti...
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ikinci bebek müjdesi geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan çiftin yeniden anne baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Erkek bebek bekledikleri iddiası gündeme gelirken ilk açıklama İmirzalıoğlu'ndan geldi. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:53