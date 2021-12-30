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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan'dan hodri meydan

Başkan Erdoğan'ın döviz kuru üzerinden ekonomiye saldırı girişimini önleyen yeni sistemi tanıtmasının ardından 18 liradan 11'lere kadar gerileyen dolar usta sanatçı Ahmet Özhan'ndan tam not aldı. Konu ile ilgili görüşlerini Sabah gazetesine aktaran ünlü sanatçıya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Sözlerinin arkasında durarak ülke lehine olan gelişmenin önemine bir kez daha vurgu yapan Özhan "Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz" sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: "Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 07:28
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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan’dan hodri meydan
Ahmet Özhan, geçen hafta sonu Sabah Pazar ekine röportaj verdi. Usta sanatçı söyleşide "Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz.
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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan’dan hodri meydan

ÖZHAN GÜNAYDIN'A KONUŞTU

Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz, bunun mükafatını da alacağız" dedi.

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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan’dan hodri meydan
Özhan, devletine sahip çıkan bu sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Sanatçı, olayla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu.
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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan’dan hodri meydan

'RAHATSIZ OLDULAR'

"Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim" diyen Özhan, şöyle devam etti: "Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

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Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan’dan hodri meydan
Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."