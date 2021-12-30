Memleketin düşmanları tarafından linç edilmeye çalışılan usta sanatçı Ahmet Özhan'dan hodri meydan

Başkan Erdoğan'ın döviz kuru üzerinden ekonomiye saldırı girişimini önleyen yeni sistemi tanıtmasının ardından 18 liradan 11'lere kadar gerileyen dolar usta sanatçı Ahmet Özhan'ndan tam not aldı. Konu ile ilgili görüşlerini Sabah gazetesine aktaran ünlü sanatçıya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Sözlerinin arkasında durarak ülke lehine olan gelişmenin önemine bir kez daha vurgu yapan Özhan "Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz" sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan meydan okudu: "Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim" dedi.