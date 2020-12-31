Kerem Bursin kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Kerem Bursin oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Kerem Bursin hangi dizilerde oynadı? İşte Kerem Bursin'in hayat hikayesi...