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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Kerem Bursin hangi dizilerde oynadı? Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Kerem Bursin hangi dizilerde oynadı? Kerem Bürsin kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu Kerem Bürsin konuk oluyor. Yakışıklı oyuncunun sergilediği performans izleyiciler tarafından alkış topladı. İnternet üzerinde ünlü oyuncunun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Kerem Bursin hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:40
Kerem Bursin kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Kerem Bursin oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Kerem Bursin hangi dizilerde oynadı? İşte Kerem Bursin'in hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KEREM BURSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kerem Bursin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasını işi gereği çocukluğunda farklı farklı ülkelerde geçiren Bürsin, liseyi Teksas'ta okudu. Üniversite eğitimi için Boston'a taşınan Kerem Bursin, Emerson College'da oyunculuk eğitimi alarak mesleğine ilk adımı attı.
Birçok ünlü isimden de oyunculuk dersi alan Bursin, daha sonra Türkiye'ye gelerek oyunculuk yapmaya başladı. 2013 yapımı "Güneşi Beklerken" dizisinde Hande Doğandemir ve Emre Kınay ile başrolü paylaşan Kerem Bursin ayrıca "Unutursam Fısılda", "Şeref Meselesi", "Can Feda" gibi yapımlarda yer aldı.
Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.
Unutursam Fısılda adlı filmde müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.