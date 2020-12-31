Hande Erçel kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Hande Erçel hangi dizilerde oynadı? İşte Hande Erçel'in hayat hikayesi...