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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Hande Erçel hangi dizilerde oynadı? Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Hande Erçel hangi dizilerde oynadı? Hande Erçel kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu Hande Erçel konuk oluyor. Güzel oyuncunun hayat hikayesi İnternet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Hande Erçel hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:50
Hande Erçel kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Hande Erçel hangi dizilerde oynadı? İşte Hande Erçel'in hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayata gözlerini açtı. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi.
Hande Erçel'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu.
2016 yapımı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde Burak Deniz'le, 2017 yapımı "Siyah İnci" dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.