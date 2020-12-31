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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı!
2 ay önce Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'dan yeni paylaşımlar geldi. Yeni yıla özel pozlar veren Kobal'ın pozlarına beğeni yağarken doğum kilolarından tamamen kurtulduğu görüldü. Doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:36
Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış, sırrı merak konusu olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki ay önce doğum yapan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşımlar geldi.
FİT SİNEM Sinem Kobal'ın doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından hemen kurtulması dikkat çekti. Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti. ONLINE SPOR DERSİ
Oyuncu Sinem Kobal, online spor dersleri alarak eski görünümüne kavuştu.
Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.
Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocası ile internet üzerinden ders yapıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor.