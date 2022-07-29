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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un düğünü dün akşam Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Düğüne birçok ünlü isim katılırken Kerem Bürsin'in yalnız katılması dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu. "Gayet single'ım ama iyiyim" diyen Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca dikkati başka tarafa çekmeye çalıştı, o detay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 16:38
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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay sosyal medyayı yıktı geçti!

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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Çift, Pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini Beşiktaş'taki Swiss Bosphorus'da gerçekleştirdi. Kökenli'yi bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Doğu Demirkol gibi ünlü isimler düğüne katıldı.

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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

HANDE ERÇEL CEVABI

Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" dedi. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetindi.

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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Ardından Kerem Bürsin konuyu pembe çoraplarına getirdi. Siyah takım elbisesinin altına tercih ettiği pembe renkli çoraplara kameraların çoraplarına zoom yapmasını tebessümle karşıladı.

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Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.