Kerem Bürsin Hande Erçel’i duyunca orayı işaret etti! Bomba detay

Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un düğünü dün akşam Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Düğüne birçok ünlü isim katılırken Kerem Bürsin'in yalnız katılması dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu. "Gayet single'ım ama iyiyim" diyen Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca dikkati başka tarafa çekmeye çalıştı, o detay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.