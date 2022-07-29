İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

Yasak aşk iddiasıyla gündeme oturan Çağla Şıkel ve İzzet Antebi'den flaş hamle! İki çocuğu olan İzzet Antebi ve Didem Sarı geçtiğimiz yıl boşanmış, ikili ayrılığın ardından farklı kişilerle ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak Sarı, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Çağla Şıkel ile eski eşinin konuşmalarını ifşa etti Sarı ikilinin evlilikleri sürecinde yasak aşk yaşadıklarını ileri sürdü. Magazin gündemine oturan haber sonrası Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den bomba bir hamle geldi.