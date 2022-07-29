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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

Yasak aşk iddiasıyla gündeme oturan Çağla Şıkel ve İzzet Antebi'den flaş hamle! İki çocuğu olan İzzet Antebi ve Didem Sarı geçtiğimiz yıl boşanmış, ikili ayrılığın ardından farklı kişilerle ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak Sarı, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Çağla Şıkel ile eski eşinin konuşmalarını ifşa etti Sarı ikilinin evlilikleri sürecinde yasak aşk yaşadıklarını ileri sürdü. Magazin gündemine oturan haber sonrası Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den bomba bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:52
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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti.

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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.

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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

"DAHA BOŞANMADAN..."

Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.

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İfşa mesajları sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi’den flaş hamle!

"BÜTÜN GECE AKLIMDAYDIN"

Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" dediği görüldü.