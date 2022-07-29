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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Shakira bir şok daha yaşadı. İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddia edilen şarkıcı hakkında 6 farklı suçlamayla dava açıldı. Barselona Mahkemesi 8 yıl hapsini talep edildi.

AA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:42
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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

La Prensa Latina'da yer alan habere göre, İspanyol savcılar, Kolombiyalı şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

23 MİLYON EURO PARA CEZASI

Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon avrodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

6 FARKLI SUÇTAN YARGILANIYOR

Shakira, dün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu.

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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

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Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

EŞİYLE YENİ AYRILDI

İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.