Gerard Pique’nin ihaneti sonrası Shakira’ya bir şok daha! Hapse girebilir

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Shakira bir şok daha yaşadı. İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddia edilen şarkıcı hakkında 6 farklı suçlamayla dava açıldı. Barselona Mahkemesi 8 yıl hapsini talep edildi.