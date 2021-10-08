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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 107. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın vedası bölüme damga vurdu. Usta oyuncu, 'uhuletle suhuletle' dedi, gönlünü Çukurova'da bırakıp gitti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 16:20
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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteri ile gönüllerde bir kez daha yer edinen usta oyuncu Kerem Alışık, Çukurova 107. bölümde diziye veda etti.

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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümde, Ali Rahmet Fekeli cinayete kurban gitti. Hain bir pusuya kurban giden Fekeli, hayatını kaybetti. Dizide Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ise son bölümün ardından Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

"GİTMEKLE GİTMİŞ OLMUYOR Kİ İNSAN..."

Kerem Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan... Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor. Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum. Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için."

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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

"Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum."

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Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

"VE HEP UHULETLE SUHULETLE..."

"Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize, ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran, onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır. Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun. Hep sevgiyle... Ve hep uhuletle suhuletle..."