Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda! ‘Çukurova’dan bir Fekeli geçti…’

"VE HEP UHULETLE SUHULETLE..."

"Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize, ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran, onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır. Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun. Hep sevgiyle... Ve hep uhuletle suhuletle..."