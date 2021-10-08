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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaları 'sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu cevapladı. Kenan Doğulu'nun Harbiye'deki konserini dinlemeye gelen ünlü model, "Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 14:03
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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Giyim tarzıyla dikkat çeken 42 yaşındaki manken, konsere yalnız geldi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel'den ilişki açıklaması geldi.

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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

Çocuklarını evde bıraktığını söyleyen Şıkel, "Onları daha erken saatlerde olan konserlere götürmeye çalışıyorum. Bugün evdeler çünkü okulları var" dedi.

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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ünlü model, "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını verdi.

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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

"FAKİRLE DE OLURUM"

Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

Bir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.