Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı her diziyle ekranda iz bırakan oyuncu yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Esen, Hekimoğlu dizisindeki performansıyla yeniden adından söz ettirdi. Timuçin Esen'in yaşı merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin yaşı...