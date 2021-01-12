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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı her diziyle ekranda iz bırakan oyuncu yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Esen, Hekimoğlu dizisindeki performansıyla yeniden adından söz ettirdi. Timuçin Esen'in yaşı merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 17:41
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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in yaşı merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979

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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983

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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

MİNE TUGAY
28 Temmuz 1978

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Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış...

ASLIHAN GÜNER
17 Aralık 1987