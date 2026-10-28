Jennifer Lawrence’ın yıllar içindeki değişimi gündem oldu

Açlık Oyunları'nın yıldızı Jennifer Lawrence'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılırken estetik iddiaları da yeniden konuşulmaya başlandı. Peki, Lawrence bu iddialar hakkında daha önce neler söyledi?

Hollywood'un başarılı oyuncularından Jennifer Lawrence, rol aldığı yapımların yanı sıra doğal tavırları, kırmızı halı tercihleri ve yıllar içindeki görünümüyle de dikkat çekiyor. Oyuncunun eski fotoğraflarıyla güncel karelerinin karşılaştırılması, yüz hatlarındaki değişimi yeniden tartışmaya açtı.

Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler, Lawrence'ın estetik müdahale yaptırıp yaptırmadığına ilişkin yorumları da beraberinde getirdi. Karşılaştırılan karelerde yanaklarının dolgunluğu, yüz hatlarının belirginliği, kaş şekli ve makyaj tercihleri öne çıkıyor. Ancak fotoğraflar arasındaki bu farklılıklar, tek başına estetik bir işlem yapıldığını kanıtlamıyor. Yaş, ışık, çekim açısı, yüz ifadesi ve makyaj gibi etkenler de görünümü değiştirebiliyor.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDE Jennifer Lawrence, geçmişte görünümüne ilişkin çeşitli iddialara açıklık getirmişti. Oyuncu, 2023 yılında Kylie Jenner ile Interview dergisi için yaptığı söyleşide göz ameliyatı geçirdiği yönündeki söylentileri reddetti.

JENNİFER LAWRENCE ESTETİK İDDİALARI HAKKINDA NE SÖYLEDİ Lawrence, makyaj sanatçısı Hung Vanngo'nun uygulamalarının yüzündeki görünümü değiştirebildiğini belirtirken eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapılırken yıllar içinde yaş aldığı gerçeğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekmişti. Oyuncu, burun ameliyatı yaptırdığı yönündeki iddiaları da kabul etmemiş ve yanaklarının zamanla incelmesinin yüz hatlarını farklı gösterdiğini söylemişti.