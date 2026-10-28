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Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Dosyada cinayet, cinsel saldırı ve tehdit iddiaları gündeme gelirken, tanıkların açıklamaları ve aile üyelerinin can güvenliğine ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 1

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında, 24 yaşındayken kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor.

Çocuklarını görmek için Söke'ye geldiği ve son olarak kayınbiraderi Metin Musacalı'nın aracına bindiği öne sürülen Doğrul'dan yıllardır haber alınamıyor.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 2

KAYINBİRADERLERE ADLİ KONTROL ŞARTI

Kızı Hülya Yıldız'ın annesinin bulunması ve olayın aydınlatılması için yaptığı çağrıyla yeniden gündeme gelen dosyada, Metin ve Türkeş Musacalı kardeşler hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbirleri uygulanırken, canlı yayında dile getirilen iddialar soruşturmayla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 3

"CESEDİ YAKILDI" İDDİASI

Canlı yayında konuşan Necibe Hanım, Metin Musacalı'nın ikinci eşi Meral'in geçmişte yaşananları kendisine korku içinde anlattığını ileri sürdü. Necibe Hanım, Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı iddialarını gündeme getirerek bu olayların evdeki diğer kadınlara gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 4

"MEZAR HATTI" ÜZERİNDEN TEHDİT

Programda Metin Musacalı'nın eski komşusunun anlatımları da ele alındı. Elife Doğrul dışında, geçmişte Söke'deki bazı eğlence mekânlarıyla bağlantılı genç kadınların da şüpheli biçimde ortadan kaybolduğu iddia edildi. Türkeş Musacalı hakkında da baskı ve istismar iddiaları dile getirildi.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 5

Öte yandan, olayla ilgili konuşmak isteyen kişilerin "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden arandığı ve tehdit edildiği öne sürüldü. Tanıkların açıklamaları, söz konusu kişiler üzerinde baskı kurulduğu iddialarını da gündeme taşıdı.

"SÖKE'DE HERKES BİLİYORDU"

Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin sobada yakıldığı iddiasının Söke'de yıllardır konuşulduğu öne sürüldü. Tanıklar, bölgede birçok kişinin iddialardan haberdar olduğunu ancak korku nedeniyle sessiz kaldığını anlattı.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 6

CAN GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞELİ

Canlı yayında konuşan Necibe Hanım, kardeşi Metin Musacalı tarafından tehdit edildiğini iddia ederek can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Programa katılan Ömer Kan da kendisinin ve eşinin zarar görebileceğinden korktuğunu belirtti. Kan, Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde yaşandığını öne sürdüğü olayları anlatarak Türkeş Musacalı hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 7

Ömer Kan, olay gününe ilişkin anlatımında Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak dama götürdüğünü, daha sonra kazma ve kürek almak için Söke'deki eve gittiğini ileri sürdü. Kan, Metin'in ayrılmasının ardından Türkeş Musacalı ile Elife'nin baş başa kaldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Metin, Talip'in eşi Elife'yi evden alıyor. Dama gidiyor. Giderken Türkeş'i de arıyor. Türkeş dama Metin'den önce geliyor. Metin dama geldikten sonra Söke'deki eve kazma kürek almaya gittiğinde Türkeş, Elife ile baş başa kalıyor. Türkeş biraz sapıktır. Kıza tecavüz etmiş. Kız 'Abi, yapma! Abi, yapma!' diye ağlamış!"

Kan'ın açıklamaları, Elife Doğrul'un kaybolmadan önce yaşadıklarına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 8

CEKET MESELESİNDE FARKLI ANLATIMLAR

Programda, Metin Musacalı'nın geçmişte yanında çalıştığı belirtilen Ufuk Koluçolak'ın ailesinin açıklamaları da dikkat çekti. Ufuk Koluçolak'ın ağabeyi Şafak Koluçolak, olayın yaşandığı belirtilen dönemde asker olduğunu ve Metin Musacalı'nın o sırada kendisiyle birlikte bulunmadığını söyledi.

Ceket meselesine de değinen Şafak Koluçolak, "Muhammed'in ceket verdiğini annemden duydum. Bütün Söke, Metin'in bu kızı öldürdüğünü biliyor!" ifadelerini kullandı.

Günay Hanım ise ceketle ilgili farklı bir anlatımda bulundu. Metin Musacalı'nın ceketi almaya gelmediğini savunan Günay Hanım, "Bahsedilen ceketi Metin gelip almadı, Muhammed gelip geri aldı!" dedi.

Anne ve oğlunun açıklamaları arasındaki farklılıklar, olayın aydınlatılmasına yönelik soruları beraberinde getirdi.

Müge Anlı’da Elife Doğrul gizemi: Gizli tanıktan kan donduran iddialar 9

SORUŞTURMA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dile getirilen tanık anlatımları ve iddialar, Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Dosyanın aydınlatılması için soruşturma sürecinde elde edilecek bulgular ve yetkili makamların değerlendirmeleri önem taşıyor.

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