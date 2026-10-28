Programa katılan Ömer Kan da kendisinin ve eşinin zarar görebileceğinden korktuğunu belirtti. Kan, Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde yaşandığını öne sürdüğü olayları anlatarak Türkeş Musacalı hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu.

Canlı yayında konuşan Necibe Hanım, kardeşi Metin Musacalı tarafından tehdit edildiğini iddia ederek can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Ömer Kan, olay gününe ilişkin anlatımında Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak dama götürdüğünü, daha sonra kazma ve kürek almak için Söke'deki eve gittiğini ileri sürdü. Kan, Metin'in ayrılmasının ardından Türkeş Musacalı ile Elife'nin baş başa kaldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Metin, Talip'in eşi Elife'yi evden alıyor. Dama gidiyor. Giderken Türkeş'i de arıyor. Türkeş dama Metin'den önce geliyor. Metin dama geldikten sonra Söke'deki eve kazma kürek almaya gittiğinde Türkeş, Elife ile baş başa kalıyor. Türkeş biraz sapıktır. Kıza tecavüz etmiş. Kız 'Abi, yapma! Abi, yapma!' diye ağlamış!"

Kan'ın açıklamaları, Elife Doğrul'un kaybolmadan önce yaşadıklarına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.