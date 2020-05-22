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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Kendall Jenner, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 90 bin dolarlık cezaya çarptırıldı. Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte 2017 yılında Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri müzik festivali olan Fyre Festivali'nin tanıtım yüzü olmuştu. Festival için Bahamalar adasına giden binlerce kişi orada mahsur kalmış ve organizasyon firmasıyla tanıtım yüzü olan isimlere dava açmıştı. Instagram postu için 275 bin dolar alan Kendall Jenner'a 90 bin dolar ceza geldi.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:19
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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Kendall Jenner, üç yıl önce büyük vaatlerle düzenlenen Fyre Festivali'nin sosyal medya hesabından tanıtımını yapmış, karşılığında 275 bin dolar almıştı. Ne var ki, biletlerin 4 ila 10 bin dolar arasında satıldığı festival fiyasko ile sonuçlanınca organizasyona ve tanıtım yapan ünlü isimlere dava açılmıştı. Şimdi dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı...

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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte 2017 yılında Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri lüks bir müzik festivali olan Fyre Festivali'nin tanıtım yüzü olmuştu.

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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Parti için 4 ila 10 bin dolar arasında değişen rakamlar ödeyenler, festival günü olan 28 Nisan'da Bahama Adası'na akın ettiğinde ortada festival namına hiçbir şey yoktu.

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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Üstelik ortada uçak da olmadığı için adadan dönmenin bir yolu da bulunmuyordu.

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Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Binlerce festival katılımcısı Bahamalar'da mahsur kalmış ve peynirli bir sandwiche talim etmek zorunda bırakılmıştı.