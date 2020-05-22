Kendall Jenner'a 90 bin dolarlık ceza! Paylaşımı başını yaktı

Kendall Jenner, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 90 bin dolarlık cezaya çarptırıldı. Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte 2017 yılında Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri müzik festivali olan Fyre Festivali'nin tanıtım yüzü olmuştu. Festival için Bahamalar adasına giden binlerce kişi orada mahsur kalmış ve organizasyon firmasıyla tanıtım yüzü olan isimlere dava açmıştı. Instagram postu için 275 bin dolar alan Kendall Jenner'a 90 bin dolar ceza geldi.