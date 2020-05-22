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Haberler Galeri Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bırakmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomen haline geldi. Paylaşımlarıyla dünyaca ünlü yıldızlarında da dikkatini çeken Özilhan, bu kez aldığı yeni terlikleriyle gündeme oturdu. Evde giymek için aldığı terliğe 4 bin 800 lira ödeyen Yasemin Özilhan pes derdirtti.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:32
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Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde özel firmalar için tasarımlar yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen

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Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Özilhan, bu kez aldığı terliklerle gündeme oturdu.

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Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Evde giymek için terlik alan Özilhan, bu terliğe 4 bin 800 lira ödedi.

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Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Yasemin Özilhan, yeni terliğiyle fotoğraf çektirip takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etti.

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Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

İş adamı İzzet Özilhan ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Özilhan terlikleriyle gündeme oturmasının ardından özel hayatıyla merak konusu oldu. 2 çocuk annesi olan Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela mercek altına alındı.