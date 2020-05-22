Yasemin Özilhan 4 bin 800 liralık terlikleriyle olay oldu!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bırakmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomen haline geldi. Paylaşımlarıyla dünyaca ünlü yıldızlarında da dikkatini çeken Özilhan, bu kez aldığı yeni terlikleriyle gündeme oturdu. Evde giymek için aldığı terliğe 4 bin 800 lira ödeyen Yasemin Özilhan pes derdirtti.