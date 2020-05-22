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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

Korona virüs günlerini evinde karantinada geçiren Ata Demirer, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Bu süreçte Instagram hesabını aktif kullanan ünlü komedyen son yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti. Yaşlandırılmış fotoğrafıyla takipçilerini şoke eden Ata Demirer, paylaşıma yazdığı 'Az kaldı be' notuyla karantina günlerini ti'ye aldı. İşte Ata Demirer'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:37
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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

Koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olan Ata Demirer, bu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarıyla takipçilerinin durumu hakkında bilgiler verip bir yandan da yazdığı notlarla takipçilerini güldüren Ata Demirer, son paylaşımıyla kısa süreli bir şok yarattı.

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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

'Az kaldı be' notuyla paylaşım yapan Demirer'in saçı ve sakalı beyazlamış hali sevenlerini şoke etti. 2 ayda çökmüş yorumlarına maruz kalan Demirer'in bir dönemin popüler yaşlandırma efektini kullandığı ortaya çıktı.

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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

Ata Demirer'in saçı ve sakalını beyazlamış görenler ünlü komedyenin yaşını merak etti. İşte Ata Demirer başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

MAZHAR ALANSON

13 ŞUBAT 1950

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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

ÖZKAN UĞUR

17 EKİM 1953