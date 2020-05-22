Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü

Koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olan Ata Demirer, bu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarıyla takipçilerinin durumu hakkında bilgiler verip bir yandan da yazdığı notlarla takipçilerini güldüren Ata Demirer, son paylaşımıyla kısa süreli bir şok yarattı.

