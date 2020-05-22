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Ata Demirer’in karantina paylaşımı şoke etti! 2 ayda çöktü
Korona virüs günlerini evinde karantinada geçiren Ata Demirer, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Bu süreçte Instagram hesabını aktif kullanan ünlü komedyen son yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti. Yaşlandırılmış fotoğrafıyla takipçilerini şoke eden Ata Demirer, paylaşıma yazdığı 'Az kaldı be' notuyla karantina günlerini ti'ye aldı. İşte Ata Demirer'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:37
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