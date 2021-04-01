Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Üzücü sahnenin ardından yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?