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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Üzücü sahnenin ardından yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 21:12
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Fekeli'nin kalp krizi geçirmesi sonrasında izleyiciler büyük merak içerisine girdi. Hayranları Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddiası kafaları karıştırdı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme Fekeli'nin hastaneye kaldırıldığı sahne damga vuracak. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli'nin ölüp ölmediği ise henüz belli değil. Yeni bölümün ardından Fekeli'nin durumu netlik kazanacak.
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILACAK MI?
Kerem Alışık'ın diziye veda edip etmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fragmanın sonunda Müjgan, 'Bitti, bitti. Buraya kadar...' diyor.
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır.
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz'dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı'dır.