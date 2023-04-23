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Haberler Galeri Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Geçirdiği kaza sonrası komaya giren ve hala tedavisi devam eden Kenan Işık'ın sevenleri detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Peki Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 23:29
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Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kenan Işık son durumu nasıl sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bir zamanın efsane ismi Kenan Işık 2014 yılında geçirdiği kaza sonucunda komaya girmişti. Hayati tehlikeyi atlatan ünlü sanatçı ne yazık ki 9 yıldır komadan çıkamadı. Sevenleri sağlık durumuna ilişkin son durumunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Kenan Işık uyandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KENAN IŞIK NE ZAMAN KOMAYA GİRDİ?

Kenan Işık bundan tam 9 yılı aşkın bir süre önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Işık, dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmişti ve bilinci kapalıydı.

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Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ozan Zeybek, açıklamasında ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadeleri kullandı.

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Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Beril Işık da "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.