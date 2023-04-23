HaberlerGaleriKenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Geçirdiği kaza sonrası komaya giren ve hala tedavisi devam eden Kenan Işık'ın sevenleri detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Peki Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl?