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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'ın oğlu Karan'dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'ın oğlu Karan'dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci kez anne olmasının ardından ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Önce siyah beyaz araba pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu kısa süre sonra oğlu Karan'ın okulundaki gösterisinden paylaşımda bulunarak "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir" dedi. Minik Karan'ın sevimli halleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 17:16
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın 4'ncü yaşını kutlayan çift bu kez okuldaki gösterisinden video yayınladı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocukluk Bayramı gösterisinde yer alan Karan sosyal medyada gündem oldu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı. İşte o anlar...

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Karan'ı herkes babası Burak Özçivit'e benzetirken Fahriye Evcen'in ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu. Evcen'in çocukluk fotoğrafına "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağdı.