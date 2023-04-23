O filmde oynamak için tam 24 kilo verdi! Dünya sinemasına damga vuran eserler arasındaki film hakkında çarpıcı gerçek

ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışmasının bu haftaki bölümüne bir filme ilişkin soru damga vurdu. Dünya sinemasının ilgiyle izlenen filmde oynamak için tam 24 kilo veren oyuncuya ilişkin sorulan soru izleyiciler arasında merak konusu oldu. 30 bin TL değerindeki soruya doğru yanıt veren yarışmacı sonrasında 100 bin TL'lik soruda elendi. İşte detaylar...