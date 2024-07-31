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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Ünlü sanatçı Kenan Işık, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile hafızalara kazınmıştı.10 yıl önce 21 Mart 2014'te düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu, dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ankara'da düzenlenen cenaze törenine, sanat camiasından pek çok ünlü isim katıldı. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:50 Güncelleme: 31.07.2024 15:56
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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Ünlü sanatçı Kenan Işık, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

10 yıl önce düşerek beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu, o tarihten bu yana komadaydı.

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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.

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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve daha birçok ünlü isim katıldı.