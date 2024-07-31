Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Ünlü sanatçı Kenan Işık, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile hafızalara kazınmıştı.10 yıl önce 21 Mart 2014'te düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu, dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ankara'da düzenlenen cenaze törenine, sanat camiasından pek çok ünlü isim katıldı. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 15:50 Güncelleme: 31.07.2024 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL