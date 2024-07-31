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Sibel Can'a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Türk müziğinin efsane ismi Sibel Can 54 yaşına girdi. Çocukları Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt bir araya gelerek annelerine sürpriz hazırladı. Melisa Ural, annesi Sibel Can'a doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan kareler paylaştı. İşte sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan o kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 16:18 Güncelleme: 31.07.2024 16:18
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Sibel Can’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Sanat camiasının sevilen isimlerinden Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde dünyaya geldi.

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Sibel Can’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hayran bırakan Sibel Can'a ilk kutlamayı çocukları yaptı.

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Sibel Can’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Güçlü sesi ve güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, aynı zamanda çocuklarına düşkün bir anne.

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Sibel Can’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Çocukları Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt bir araya gelerek annelerine doğum günü sürprizi hazırladı.

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Sibel Can’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Melisa Ural, sosyal medya hesabında sürpriz kutlamadan kareler paylaştı.