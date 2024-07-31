Sibel Can'a çocuklarından doğum günü sürprizi! Kızı Melisa Ural paylaştı...

Türk müziğinin efsane ismi Sibel Can 54 yaşına girdi. Çocukları Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt bir araya gelerek annelerine sürpriz hazırladı. Melisa Ural, annesi Sibel Can'a doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan kareler paylaştı. İşte sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan o kareler...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 16:18 Güncelleme: 31.07.2024 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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