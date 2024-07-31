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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Listeleri altüst eden birçok şarkıya imzasını atmış ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, mutluluğa evet dedi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu Dönmez, düğününden ilk kareleri paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Mike Schrama sevgilisini karşısında gelinlikle görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Karsu'nun beğeni yağmuruna tutalan düğün kareleri ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:05
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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

19 Nisan 1990 Hollanda doğumlu ünlü şarkıcı Karsu, sempatik tavırları ile milyonların gönlünde taht kurmuştu.

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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Listeleri altüst eden pek çok şarkıya imzasını atan Karsu, gelin oldu.

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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Başarılı şarkıcı, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Mike Schrama ile mutluluğa evet dedi.

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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Hollandalı damat Mike Schrama, sevgilisini karşısında gelinlikle görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Sevenleri, düğününden ilk kareleri paylaşan Karsu'yu beğeni yağmuruna tuttu.