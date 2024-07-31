Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! Düğünden ilk kareler...

Listeleri altüst eden birçok şarkıya imzasını atmış ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, mutluluğa evet dedi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu Dönmez, düğününden ilk kareleri paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Mike Schrama sevgilisini karşısında gelinlikle görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Karsu'nun beğeni yağmuruna tutalan düğün kareleri ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 15:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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