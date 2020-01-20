20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programıyla hafızalara kazınan Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını vurmuş ve bitkisel hayata girmişti. 6 yıldır uyuyan Kenan Işık'ın uyandığına dair çıkan haberler sevenlerini heyecanlandırırken çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 13:17
  • 1
  • 8
Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık'ın son hali ve sağlık durumu hayranları tarafından merak edilmeye devam ederken heyecanlandıran iddia milyonları sevindirdi. İddiaya göre Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, 2014 yılında bitkisel hayata giren eşi Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında 'İyileşiyor' şeklinde açıklama yaptı.

  • 2
  • 8
Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı.

  • 3
  • 8
Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Ancak edinilen bilgiye göre Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı " İyileşiyor" haberlerine kaynak gösterilen eşi Beril Işık'ın sözlerinin 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.

  • 4
  • 8
Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı; "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

  • 5
  • 8
Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.