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Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?
Uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programıyla hafızalara kazınan Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını vurmuş ve bitkisel hayata girmişti. 6 yıldır uyuyan Kenan Işık'ın uyandığına dair çıkan haberler sevenlerini heyecanlandırırken çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.01.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 13:17
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