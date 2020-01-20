Kenan Işık hakkında kafa karıştıran iddia! Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Ancak edinilen bilgiye göre Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı " İyileşiyor" haberlerine kaynak gösterilen eşi Beril Işık'ın sözlerinin 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.

